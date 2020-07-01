الهجرة: الألباستر صناعة فرعونية أصيلة في الأقصر

مصر فيها كنوز عظيمة في كل مكان.. كثيرا ما نشتري التحف الفنية ونحتفظ بها، قد لا ننتبه أن نسأل عن المادة المصنوعة منها، وهناك تحف كثيرة مصنوعة من الألباستر، الذي يُبرز مهارة الصانع المصري منذ القدم، قامت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بتوضيح بعض الصناعات التي تشتهر بها مصر ومنها الالباستر والتقرير التالي يوضح في نقاط ماهو الالباستر :

* صناعة تشتهر بها محافظة الأقصر سجلها التاريخ منذ 7 آلاف عام على جدران المعابد

* صناعة التماثيل منها والأواني والتحف، توارثها الصغير عن الكبير لحفظ التراث العريق، وحماية المهنة من الإندثار وأيضاً لتظل الأقصر رائدة تلك الصناعة.

* يُصنع الألباستر من حجارة تمتاز بالصلابة وشدة بياض لونها، حيث تستخرج الحجارة من جبال القرنة في غرب الأقصر

* تعد أحجار البازلت والجرانيت والحجر الجيري الأبرز في تلك الصناعة، ثم تبدأ عملية النحت بشكل دقيق جدا وفي مهارة تامة.

* يرتاد الكثير من السائحين الأسواق لشراء المنحوتات التي تتمثل في التماثيل بأحجامها: الأواني، التحف، وغيرها من التذكارات ذات الطابع المصري الأصيل وأسعارها في متناول الجميع.