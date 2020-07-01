انطلاق أول امتحانات بجامعة المنصورة في ظل كورونا

انطلقت صباح اليوم، أول امتحانات تجريها جامعة المنصورة في ظل جائحة فيروس كورونا لطلاب الفرق النهائية، والتي بدأت بكليات "الصيدلة، والتربية، ورياض أطفال، والحقوق، والآداب"، فيما تجري باقي الكليات الامتحانات حسب جدول كل منها .

ووضعت إدارة الجامعة، نظاما للدخول وإجراءات أمنية وصحية منذ الدخول من أبواب الجامعة، وصولا إلى قاعات الامتحانات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، والتأكد من الحالة الصحية للطلاب.

وقالت الدكتورة عميد كلية الصيدلة، "أجرينا الاستعداد من قبل الامتحان، وفتحنا 4 أبواب للكلية، وكل طالب يصل للكلية يتم قياس درجات الحرارة له، وبعدها يصل إلى بوابة التعقيم، وحتى يصل اللجنة، وكل لجنة بها 10 طلاب فقط للحفاظ على التباعد بينهم".

وأضافت عميدة الكلية لـ "الوطن"، "عملنا لجان خاصة سواء للطلاب الذين يعانون من مشاكل في المناعة أو الطالبات الحوامل، ولدينا 8 بوابات للخروج، في مسارات يعرفها الطالب قبل الوصول للكلية".

وأشارت إلى أنه بعد الامتحان سيتم حفظ كراسات الإجابات في الكنترول لمدة 48 ساعة، لن يلمسها أحد، وبعدها يتم التصحيح الإلكتروني، "نتمنى أن تمر الامتحانات دون أي مشاكل".

من جانبها قالت الدكتورة رشا، وكل الكلية لشئون التعليم والطلاب، "بدأنا استقبال الطلاب قبل الامتحان بساعة، وتم المحافظة على التباعد فيما بينهم، ووضع الملصقات علي الأرض واللوحات الإرشادية، وكل طالب يعرف مكان لجنته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالكلية، وأي حد دخل الكلية تم قياس درجات الحرارة له".

وأضافت، "لدينا 109 لجان، ولجنة للحوامل، ولدينا 1086 طالبا بكل لجنة 10 طلاب فقط، مع التأكد من وجود التهوية الجيدة داخل جميع اللجان.