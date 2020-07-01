مع عودة حركة الطيران.. 4 وجهات سياحية بتأشيرات مجانية وأسعار رمزية

بعد إجراءات احترازية مشدده استمرت لمدة 3 شهور، كان أهمها تعطيل حركة الطيران للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت المطارات المصرية صباح اليوم الأربعاء 1 يوليو، في استقبال الرحلات بعد عودتها مره أخرى، بناء على تعليمات مجلس الوزراء بتخفيف الإجراءات الاحترازية.

وخلال تلك الفترة الزمنية، كان محبو السفر والتنقل في حالة من الترقب الشديد لتلك الخطوة، حتى يتكمنوا من السفر والتنزه، ونظرا لاستمرار غلق قاعات المناسبات، ومنع التجمعات، أصبح هناك اتجاه واضح بعقد القران دون الاحتفال به ثم السفر لقضاء عطلة الزواج في الخارج.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لمتابعيها، عددا من الدول والتي تمنح تأشيرة الدخول لها بمجرد الوصول إليها، منها المجاني، ومنها محدد بمبالغ رمزية، وفق مسئول أحد الصفحات المتخصصة في مجال السفر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كالتالي:

1- بالي

طبيعتها الساحرة، ومناظرها الخلابة، جعلت الكثيرين يتخذون من بالي وجهة سياحية لمحبي الهدوء والاستمتاع بالطبيعة، حيث تجمع أرضها بين الجبال والتلال والشواطئ الرملية، والمعالم الثقافية والتاريخية والأثرية، كونها من أشهر جزر أندونسيا.

وبمجرد الوصول لها، يمكن الحصول على تأشيرة دخول مجانا لمدة 30 يوما.

2- كينيا

بتكوينات مرجانية تقترب من السواحل، وغابات المنجروف التي تعطيها طابع متميز عن غيرها من الدول، تعد كينيا من أكثر الدول التي يفضلها محبي الطبيعة الخلابة.

وبمجرد الوصول لها، يمكن الحصول على تأشيرة دخول بمبلغ قدره 50 دولار فقط.

3- ماليزيا

قربها من خط الاستواء، وطبيعة مناخها المداري، وموقعها حيث يحيط بها دول الطبيعة الخلابة من كل جهة، جعل ماليزيا من أكثر الدول ذات المقصد السياحي، وبعد أن أصبحت رائدة في مجال التنمية، وشهدت طفرة كبيره في التنمية الاقتصادية في أواخر القرن العشرين، أصبحت مثال يحتذى به في التقدم والنمو، مما جعلها مقصد للسياحة التعليمية أيضا.

وبمجرد الوصول لها، يمكن الحصول على تأشيرة دخول مجانا لمدة 90 يوما.

4 - زنجبار

تكوينها الساحلي، والذي يوحي بأن شواطئها وكأنها لوحة فنية مرسومة، جعلها من أكثر الجزر المقصوده من جانب محبي البحار والطبيعة الساحلية والشواطئ.

وبمجرد الوصول لها، يمكن الحصول على تأشيرة دخول بمبلغ قدره 50 دولار فقط.