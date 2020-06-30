اللواء إيهاب طه رئيسا للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الطيران

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قرارا بتكليف اللواء إيهاب طه رئيساً للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الطيران.

وشغل اللواء إيهاب طه، قبل أن يتولى رئاسة الإدارة المركزية بالوزارة، خلفا للملاح أحمد عزمي رئيس الإدارة السابق، منصب مدير مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة المعروف بالمطار الجديد، ثم مساعداً لرئيس مجلس الإدارة لمبانى الركاب بشركة ميناء القاهرة الجوي.

وتجرى وزارة الطيران المدني، استعدادات مكثفة لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة إلى المطارات المصرية، غدا الأربعاء، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.