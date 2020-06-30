مع استئناف الطيران.. إرشادات للمسافرين داخل الطائرات للوقاية من كورونا

تبدأ المطارات المصرية استئناف حركة الطيران غدًا، 1 يوليو، بعد انقطاع دام لمدة 3 أشهر، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووضعت "مصر للطيران" عددًا من الإرشادات والنصائح التي يجب على المسافر اتباعها سواء في المطار أو على متن الطائرة، كإجراء احترازي للوقاية والحد من كورونا خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة.

وتستعرض "الوطن" إرشادات على المسافرين اتباعها في أثناء التواجد على متن الطائرة وفقًا لشركة مصر للطيران على النحو التالي:

- وفقًا للمتطلبات الإرشادية وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، استخدام فلاتر HEPA (هواء الجسيمات عالية الكفاء)، ثم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والمكيروبات والبكتريا.

- يرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات.

- توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، وقفازات، وكمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.

- لا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة.

- جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام تكون مغلقة ومعدة بطريقة آمنة وخاضعة لكل معايير السلامة والجودة.

- تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامات لفترة طويلة.

- تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة لهم.

- يتم تخصيص أحد دورات المياه لاستخدام أفراد الطاقم الجوي.

- تطهير وتعقيم الطائرات المستخدمة في الحركة الجوية بعد كل رحلة "الأسطح، الأرضيات، المقاعد، النوافذ، الشاشات، دورات المياه، فلاتر التكييف، وغيرها".

- الحفاظ على مسافة آمنة بين المسافرين والعاملين وأفراد الأطقم الجوية.

- تنظيم صعود الركاب للطائرة للحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين وعند صعود الطائرة لتجنب الاصطفاف المتقارب.

- منع توزيع المطبوعات والمجلات والجرائد على متن الطائرة.