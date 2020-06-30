وزير الطيران في ذكرى 30 يونيو: متفائل بما هو آت

تقدم الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، بالتهنئة لجميع العاملين بالقطاع، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو العظيمة.

وقال عنبه خلال رسالته: "اليوم الذي قال فيه الشعب كلمته رافضا كل المساعي لتفتيت وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد، وتتجلى عظمة هذا الشعب كونها نقطة فاصلة في تاريخ ومستقبل الشعب المصري".

وأضاف وزير الطيران: "خرج الشعب بعزيمة وإصرار على تصحيح مسار الوطن، وبناء مستقبل مشرق، بإرادة حرة واستعادة الدولة المصرية قوتها ومكانتها".

وناشد عنبه، جموع العاملين التمسك بقيم الترابط والتلاحم، للارتقاء بقطاع الطيران المدني، مؤكدا تفاؤله بالمرحلة المقبلة من منطلق إيمانه الراسخ بقدرتنا على تحقيق الرؤية الاستراتيجية، لخلق آفاق أرحب لقطاع الطيران المدني والوطن الغالي مصر.