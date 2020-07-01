خالد سرحان يحيي الذكري الـ 14 لرحيل والده

أحيا الفنان خالد سرحان الذكري الـ 14 لرحيل والده الدكتور محمد سمير سرحان عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

ونشر سرحان، صورة لوالده الراحل، وعلق عليها: "انهاردة ذكري وفاة أعظم حاجة في حياتي.. أبويا رحمة الله عليه".

وشغل الدكتور محمد سمير سرحان منصب الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب وعضو المجلس الأعلي للثقافة والمجلس العربي للطفولة، وله إسهاماته في مختلف أفرع الثقافة المصرية، إلا أنه توفي عام 2006.،

يذكر أن آخر أعمال هاني سرحان كانت مشاركته في بطولة مسلسل "خيانة عهد" أمام النجمة يسرا، والذي عُرض في دراما رمضان الماضي.