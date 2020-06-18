خالد سرحان: فيلم السفارة في العمارة من أهم الأدوار في حياتي

أعرب الفنان خالد سرحان، عن سعادته، بالعمل مع الفنانين الكبيرين عادل إمام ويسرا، وذلك خلال حواره عبر الفيديو كونفرنس مع الإعلامي محمد شردي، في حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة".

وقال سرحان: "عمري ما شفت يسرا زعلت حد، وفي الشغل بتبقى في منتهى الرقي في التعامل، وشاركت معها في مسلسل أوان الورد عندما كنت في السنة الثانية بالمعهد، هي لم تتغير وهي سيدة لطيفة وجميلة".

وأضاف: "يسرا متواضعة ويزيد هذا الأمر كلما زاد تألقها ونجوميتها، أما فيلم التجربة الدنماركية، هو فيلم مصري بحت، لأنهم 4 شباب وأبوهم بيحبوا واحدة من الدانمارك، وهم شرقيون الطابع وفي أسلوب الحياة، وهو حدوتة مصرية".

وتابع: "أعتز بمشاركتي في هذا الفيلم، وهو أول فيلم سينمائي لي، وكان مع الأستاذ عادل إمام، وتجربتي معه يمكن الحديث عنها في كتب، وتبناني منذ أن كنت في المعهد العالي للسينما، شاركت معه في مسلسلين، وحوالي 4 أفلام".

وواصل: "فيلم السفارة في العمارة من أهم الأدوار في حياتي.. عاوز أروح شرطة الآداب يا باشا. وعندما قابلت الضباط بعد هذا الفيلم قالوا لي إنني مثلتهم، لأن الضابط دمه خفيف وبيحب الضحك والهزار، وكانت الشخصية طبيعية وتلقائية".