خالد سرحان لـ"الوطن": كره الجمهور لي في "خيانة عهد" دليل على النجاح

أكد الفنان خالد سرحان سعادته الشديدة بردود أفعال الجمهور على دور "مروان" الذي قدمه في مسلسل "خيانة عهد" في رمضان.

وقال خالد سرحان لـ"الوطن": "الحمد لله ردود الأفعال على شخصية مروان التي قدمتها خلال السباق الرمضاني في مسلسل خيانة عهد، سعيد بها جدا وكره الجمهور لي دليل النجاح، والحمد لله ما زال لدينا ناس تقدر الفن في مصر".

وأضاف سرحان: كره الجمهور لي أسعدني لأنني لو قدمت دورا شريرا ولم يكرهني الجمهور سأكون بذلك فشلت.

وعن كورونا قال خالد: ألتزم حاليا المنزل كباقي المصريين وأتحرك بحذر مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وحاليًا لا توجد أي أعمال جديدة، وننتظر أن يرفع الله عنا الوباء والبلاء.