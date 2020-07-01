الجامعة العربية تثمّن موقف روسيا تجاه القضية الفلسطينية

ثمّن سفير جامعة الدول العربية لدى روسيا جابر حبيب جابر، الموقف الروسي المبدئي تجاه القضية الفلسطينية والجهود الصادقة، التي بذلتها موسكو لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال السفير جابر حبيب جابر لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم، إنّ روسيا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي وعضو في اللجنة الرباعية الدولية، وهذا يلقي عليها مسؤولية إضافية في التعامل مع التطورات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف: "لدينا اتصالات دائمة ومتواصلة مع الأصدقاء في روسيا، وبذلت موسكو في فترات سابقة جهودا صادقة لتقريب وجهات النظر ودفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، لكن التعنت الإسرائيلي والأميركي هو الذي أفشل هذه الجهود".

وقيّم سفير جامعة الدول العربية عاليا الموقف الروسي المبدئي تجاه القضية الفلسطينية، معربا عن تطلعه لمواصلة موسكو هذه الجهود المهمة جدا في المرحلة المقبلة.