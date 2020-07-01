عاجل.. الحكومة تحيل 16 ألف مخالفة بناء إلى النيابة العسكرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مدبولي يؤكد ضرورة استمرار التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الاستمرار في التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكل التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن في المرحلة الحالية، مشيداً بقيام جهات إنفاذ القانون بإحالة نحو 16 ألف مخالفة حتى الآن إلى النيابة العسكرية.

رئيس الوزراء يوجه هيئة التخطيط العمراني بالاستعانة بكليات الهندسة والتخطيط العمراني بالمحافظات

ووجه رئيس الوزراء باستعانة هيئة التخطيط العمراني، بكليات الهندسة والتخطيط العمراني في المحافظات، وكل الجهات الأخرى ذات الصلة، لمراجعة المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية في المحافظات، وخاصة في: "القاهرة والجيزة والإسكندرية"، خلال مُدة أقصاها 3 أشهر من الآن، من أجل وضع التصور النهائي للمخططات والاشتراطات البنائية المعدلة، واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

فتح الباب أمام المتقدمين بطلبات التصالح لسداد مبلغ مالي تحت حساب جدية التصالح

وفيما يخص موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، فقد تقرر فتح الباب أمام من تقدموا بالفعل بطلبات التصالح، ليقوموا بسداد مبلغ مالي تحدده الجهات المختصة تحت حساب جدية التصالح، بحيث يكون هذا المبلغ جزءاً من المبلغ الإجمالي لقيمة التصالح. وفي حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، ويتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.

ربط تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمباني المخالفة بسداد مبلغ جدية التصالح

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على أنه سيتم ربط تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمباني المخالفة، بسداد مبلغ جدية التصالح.

مدبولي يوجه بمراجعة كود الجراجات قبل بنائها أسفل المباني السكنية الجديدة

كما وجه رئيس الوزراء بمراجعة كود الجراجات التي سيتم بناؤها أسفل المباني السكنية الجديدة، بحيث يتناسب عدد الجراجات المخصصة لكل وحدة مع مساحة تلك الوحدة، تفادياً لانتظار السيارات ف يالشوارع لعدم وجود مساحات كافية بالجراجات.

مهلة 3 أشهر لطلاء المباني. وقطع المرافق من كهرباء ومياه خال المخالفة

وفيما يخص موقف طلاء واجهات وجوانب المباني، فقد وجه رئيس الوزراء بقيام المحافظين بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المباني بالانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفوري للمرافق من كهرباء ومياه عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة.