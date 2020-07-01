جونسون يطالب إسرائيل بعدم ضم أجزاء من الضفة الغربية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن ضم إسرائيل للضفة الغربية يهدد العلاقات الناشئة بين إسرائيل والعالم العربي، ويحذر من أن المملكة المتحدة تعتبر هذه التحرك بمثابة انتهاكا القانون الدولي، الأمر الذي لن تقبله لندن.

وفي مقال رأي حصري لصحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، حذر جونسون من أن لندن لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967.

وأضاف أن "الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي، متابعا: "آمل بشدة ألا يتم الضم. إذا حدث، فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967، باستثناء تلك المتفق عليها بين الطرفين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن الضم سيهدد التقدم، الذي أحرزته إسرائيل في تحسين العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي، على حد تعبيره.