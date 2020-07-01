أسوان تبدأ تنفيذ قرار منع سير سيارات "الكبود" وتستبدلها بـ"ميكروباص"

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على المرور الميداني بشارع السادات، لمتابعة تطبيق قرار إلغاء حركة سير سيارات "الكبود" بالطريق كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميم وقف استخدامها بالمحافظة.

ويهدف القرار الذي بدأ تنفيذه اليوم إلى الحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، وتوفير وسيلة نقل آمنة ومتطورة للمواطنين.

وخلال تفقده للكمائن المرورية، شدد المحافظ على أنه بعد عمليات الإحلال والتجديد سيكون لسيارات الميكروباص الحديثة الأولوية للعمل على نفس الخطوط، وسيُحدد لها لون موحد بـ"استيكر" طبقًا لخط السير.

وأوضح "عطية"، أن المحافظة حريصة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الأهلي، على توفير فرص لتمويل عمليات الإحلال لسيارات الكبود القديمة بسيارات ميكروباص حديثة، بنفس أرقام اللوحات المعدنية، ووفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية، وبمقدم يتراوح من 25% إلى 35 % من قيمة السيارة.

وبعد استماعه لشكاوى الأهالي والمواطنين، وجه محافظ أسوان مسؤولي المرور، بضرورة تكثيف الحملات واللجان المرورية للتأكد من التزام سائقي التاكسي بالتعريفة المقررة وعدم المغالاة فيها، مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين.