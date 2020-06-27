محافظ أسوان يتولى الرئاسة الشرفية لنادي أسوان الرياضي

منح مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، الرئاسة الشرفية للنادي إلى اللواء أشرف عطية، محافظ الإقليم، تقديراً لدعمه المتواصل للنادي ولاستكمال مسيرة فريق كرة القدم بالدورى العام.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع أعضاء مجلس إدارة النادي الجنوبي برئاسة اللواء أحمد سليمان، وبحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، ومدير المالية بالمحافظة، من أجل بحث واستعراض الموقف العام لمشاركة النادي في مسابقة الدوري العام لكرة القدم، بجانب مناقشة المشكلات والإحتياجات المالية اللازمة.

وخلال الاجتماع وافق اللواء أشرف عطية، على صرف مليون جنية للمساهمة في سداد المطالب المالية للنادي من مستحقاته بمشروع سما أسوان، مؤكداً على أنه سيتواصل اليوم مع وزير الشباب والرياضة للموافقة على دعم إقامة معسكر لفريق الكرة بالمركز الأولمبي بالمعادي حتى بدء استئناف مباريات الدوري مع إمكانية توفير الإقامة للفريق بنفس المركز طوال فترة مبارياته المتبقية بالدوري في حالة الاستقرار على اللعب بالقاهرة، أو مقترح أخر باللعب على ملعب الماكس بالإسكندرية، مع توفير إقامة كاملة للفريق من أجل تحقيق الاستقرار للفريق وضمان تحقيقه لنتائج إيجابية واستمراره ببطولة الدوري العام لمواسم قادمة.