نقيب المحامين يفوض "الفرعيات" بتنظيم جلسات حلف اليمين

قال أبو بكر ضوة، أمين عام نقابة المحامين، إن النقيب العام رجائي عطية قد فوض نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية في تنظيم جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد، كل في نقابته، وتوزيع الكارنيهات عليهم.

وأوضح أمين عام النقابة، إن ذلك يأتي تيسيرا على شباب المحامين في الانتقال، ومنعا للتزاحم، نظرا لما تمر به البلاد من أزمة جراء جائحة فيروس كورونا.

وتابع ضوة: "يستثنى من النقابات الفرعية نقابات القاهرة الكبرى، حيث من المقرر أن يتم تقسيمهم على مجموعات، وستعقد جلسة حلف يمين لكل مجموعة منفردة، وذلك في قاعة اتحاد عمال مصر، عقب استئناف العمل بالاتحاد الأسبوع المقبل".