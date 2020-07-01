محافظ سوهاج ينعى الفنان التشكيلي الشهير  "وجيه يني"

نعى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى، الفنان التشكيلي "وجيه يني" ابن سوهاج، والذى ولد بمركز ومدينة البلينا في الثاني عشر من فبراير عام 1956م، ووافته المنية عن عمر يناهز 64 عاما.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال "الفقي"، "لقد فقدنا فنانا مبدعا ساهم في تجميل العديد من الميادين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ولكن عزائنا الوحيد أن أعماله باقية شاهدة على فنه الأصيل، لترتقى بالذوق العام، كواجهة حضارية مميزة يفخر بها أبناء محافظة سوهاج".