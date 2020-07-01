"الصحة العالمية" تؤكد: لا يوجد تحوّر لفيروس كورونا على مستوى العالم

أكّد الدكتورعبدالناصر أبو بكر مدير وحدة التأهب لمخاطر الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أنَّه لا يوجد أي دراسة أو دليل على تحور فيروس كورونا على مستوى العالم.

فيما قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنّه بعد مرور 6 أشهر على ظهور وباء كورونا، وصلت أعداد الإصابة به لـ10 ملايين، و500 ألف وفاة.

وشدد المنظري، على أنّ المرض ينتشر بوتيرة سريعة، موضحًا أنّ إقليم شرق المتوسط تجاوز عدد المصابين فيه المليون حالة، وتجاوز عدد الحالات في يونيو فقط إجمالي عدد الحالات في 4 أشهر.

وتابع أنّ إيران والسعودية وباكستان ترتفع فيهم الإصابات، كما تزيد في عمان والمغرب والعراق، مؤكّدًا أنّ 60% من الإصابات في 5 دول.

ولفت إلى وجود أسباب لتلك الزيادات، بينها زيادة قدرة الدول على إجراء التحاليل والكشف عن المزيد من الحالات، وتخفيف التدابير الاجتماعية في شهر رمضان لزيادة الإصابات، كما أنّ البلدان المتضررة من النزاعات تواجه تحديات الإبلاغ عن الإصابات.

وأكد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد للمنظمة الآن، أنّه مع فتح الأماكن هناك خطر يتمثل في زيادة الحالات، موضحا أنّ رفع القيود والحظر لا يعني التخلص من الإجراءات الوقائية من خلال الكشف على الحالات وتتبع المخالطين، ومع فتح المطارات يجب مواصلة التدابير الاحترازية لنقاط الدخول، وعلى الأشخاص الذين يخرجون من منازلهم اتباع تدابير الحماية.

وأضاف أنّ النظام الصحي مثقل بالأعباء، مشيرا لضرورة استمرار تقديم الخدمات الصحية في المنشآت الطبية.

وكان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، دعا لعقد مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا (COVID-19) ودور الأفراد والمجتمعات في احتواء الجائحة مع رفع القيود وتخفيف الإجراءات الاحترازية.

ويشمل المؤتمر الصحفي تحديثا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وإرشادات منظمة الصحة العالمية لحماية الأفراد والمجتمعات في ظل رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية.