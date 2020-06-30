عدلي منصور: السيسي "مايسترو" لديه إرادة قوية للنهوض بكل القطاعات

قال المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت سابقا، إن ما تم من إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكافة المجالات والقطاعات يُنسب نجاحه للشعب المصري، والرئيس نفسه يؤكد على ذلك، "اللي عمل ثورة 30 يونيو هو اللي عمل الإنجازات دي، وما تم من مشروعات وإنجازات تمت بأموال الشعب المصري.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن كل الإنجازات تمت من خلال الشعب المصري، ولكن "الشعب كان محتاج حاجة صغيرة وهي المايسترو اللي عنده إرادة ويدفع الناس دي إنها تشتغل، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكد رئيس الجمهورية السابق، أن مصر دولة كبيرة للغاية، وصمدت منذ آلاف السنين رغم مرور عليها صعاب كثيرة للغاية، موضحًا أن مصر ستتخطى الصعاب الحالية وكافة التحديات، "هنتغلب على كل التحديات والأزمات، وهنشوف ده كلنا في المستقبل بيتحقق".