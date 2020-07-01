"9.4 مليون فدان".. وزير الزراعة يكشف إنجازات القطاع في عهد السيسي

كشف الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإنجازات التي تحققت في قطاع الزارعة منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، فذكر أنه خلال الـ6 سنوات السابقة شهدت الزراعة المصرية نهضة غير مسبوقة في جميع المحاور، وأصبحت الرقعة الزراعية في مصر 9.4 مليون فدان، فالمساحات التي قامت الدولة بإضافتها الآن إلى الرقعة الزراعية لم تكن تستطيع الدولة إضافتها في السابق إلا بعد البحث عن بدائل المياه ومنها إعادة تدوير المياه حتى تصلح مرة أخرى للزراعة.

وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على شاشة "المحور"، أن أكثر من 25% من سكان مصر يعملون في قطاع الزراعة، موضحًا أن هناك أسبابا عديدة لزيادة الرقعة الزراعية في مصر تّكمن في الأراضي الجديدة والمستصلحة في ظل مشروعات الدولة في سيناء وجنوب الوادي وتوشكا وشرق العوينات ومشروع المليون ونصف فدان، والتي أضافت منتجات استراتيجية مثل القمح وبنجر السكر والخضراوات والفواكه.

وأشاد وزير الزراعة، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعة أكثر من 600 ألف فدان بالاعتماد في زراعتهم على محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر تصدر العديد من المنتجات الزراعية مثل "الموالح والبطاطس والعنب والبصل"، وتلك المنتجات وغيرها حققت مصر فيها الاكتفاء الذاتي وتفوق احتياجاتنا ويتم تصديرها وهي مصدر للعملة الأجنبية، فالصادرات المصرية الزراعية تربعت على عرش الصادرات وأصبحنا الدولة الأولى في تصدير الموالح بعد ما كانت إسبانيا تتربع على عرش الصادرات لفترة طويلة.

وأوضح أن ما نقوم بتصديره يفوق احتياجات المصريين ولذلك هي مصدر للعملة الأجنبية وهناك بعض السلع لم نحقق الاكتفاء الذاتي بها، فمصر مازالت تستورد القمح، والبقوليات، والذرة الصفراء، حيث أنه حتى يتم الاكتفاء الذاتي من هذه الأصناف فنحن في حاجة لكميات كبيرة من المياه، ومساحات شاسعة، مؤكدًا أن وزارة الزراعة قدّمت 281 مشروعا خلال السنوات الست الماضية، بإجمالي 26 مليار جنيه، ومعظم هذه المشروعات موجهة للمناطق الريفية، والمناطق الأقل نموا، وتمليك مشروعات لصغار المزارعين.

وأردف وزير الزراعة، أن مصر حاليا رغم انكماش حركة التجارة في كثير من دول العالم إلا أن صادرات مصر الزراعية تتخطى العام الماضي، منذ أول يناير حتى الآن صدرت مصر ما يزيد عن 3.5 مليون طن صادرات زراعية، والعام الماضي بأكمله صدرنا نحو 5 مليون طن، مضيفًا : "بالنسبة للدواجن يكاد يكون لدينا اكتفاء كامل، مصر تنتج 13 مليار بيضة، متوسط استهلاك الفرد حوالي 120 بيضة، وهذا يعني أننا نحقق اكتفاء ذاتي من البيض".

وتابع: "ننتج حوالي مليار و400 مليون فرخة، بالإضافة إلى حوالي 300 مليون إنتاج منزلي، وبالتالي نحقق اكتفاء ذاتي من الدواجن وأصبح لدينا فرصة للتصدير، وكذلك نحقق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي من الألبان، وننتج حوالي 55% من احتياجاتنا من اللحوم.