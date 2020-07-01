صرف معاشات يوليو وفروق "العلاوات الخمس" اليوم

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن، بدء صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من ماكينات الـ«ATM»، وصرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية، اعتباراً من اليوم.

وتابعت «القباج» أنه نظراً لعدم معرفة القائمين بالصرف بقيم معاشاتهم الجديدة بعد الزيادة وقيمة المتجمدات المستحقة لهم، قررت الهيئة الاستمرار بنفس الشرائح التى سبق الموافقة عليها عن يونيو الماضى، للصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد، حيث يتم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة خلال يوليو، تتضمن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، ويتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال يومى الأربعاء والأحد 1 و5 يوليو، أياً كان المبلغ المستحق صرفه شاملاً زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

وقالت وزيرة التضامن إن من يبلغ معاشه 1000 جنيه حتى 2000 جنيه سيتم الصرف له يومى الاثنين والثلاثاء 6 و7 يوليو، وأصحاب المعاشات البالغ قيمتها أكثر من 2000 وحتى 3000 جنيه يومى الأربعاء والخميس 8 و9 يوليو، أما من يزيد معاشهم على 3000 جنيه، ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له، فيمكنه صرف معاشه اعتباراً من يوم الأحد 12 يوليو.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات يوليو، بعد التنسيق مع كل البنوك العملة داخل الدولة، لتغذية الماكينات الآلية بالعملات اللازمة بصفة منتظمة، اعتباراً من صباح اليوم لتيسير صرف المعاشات.