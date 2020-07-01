"الصحة العالمية": عقار ريمديسفير يقلل مدة بقاء مصابي كورونا بالمستشفى

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد علاج شاف من فيروس الكورونا حتى الآن، لافته إلى أنه يتم الاعتماد على الأدوية التي من شأنها تخفف من الأعراض أو تساعد على الشفاء أو تقليل مدة المريض في المستشفى.

وأضافت أن 80% من الحالات تشفى دون أدوية مع الراحة وتناول السوائل، و5% فقط تحتاج الرعاية الفائقة، وأقل من تلك النسبة تحتاج التنفس الصناعي.

وأوضحت أن عقار ريمديسفير يقلل مدة الأيام بالمستشفى، وعقار ديكساميثازون يساهم في تقليل معدلات الوفاة، وبالنسبة للبلازما لا يوجد هناك دليل قاطع على مدى فاعليته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عبر الفيديو، لعرض أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد، حيث تستعرض المنظمة تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة "كوفيد-19"، وإرشادات منظمة الصحة العالمية لحماية الأفراد والمجتمعات في ظل رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية.

شارك في المؤتمر، الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ.