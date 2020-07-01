أول صور لـ"كيا سيدونا" بتصميم مستوحى من سيارات الدفع الرباعي

كشفت شركة "كيا موتورز"، أولى صور سيارة "كيا كرنفال" الجديدة، الجيل الرابع من سيارة الفان الصغيرة المميزة، التي تم تصميمها لتلائم العائلات الشابة، حيث تجمع بطريقة مميزة بين الابتكار والمرونة والأناقة.

ومن المقرر أن يتم طرح السيارة الجديدة، في عدة بلدان باسم "كيا سيدونا"، بمواصفاتها في السوق الكورية، ويشكل الإصدارالجديد، الذي يتم تقديمه كسيارة "كبيرة متعددة الأغراض"، وتعد تطورا كبيرا في تصميم سيارة كرنفال، وخلال السطور التالية، أبرز مواصفات السيارة التي منها:

-يعد الجيل الرابع من هذه السيارة قائم على إرث الإصدارات السابقة مع طابع أكثر ثباتاً وترقية مظهرها الذي يعتمد السمات التصميمية الشاملة لهوية سيارات كيا البصرية.

-تتوافق السيارة مع التفاصيل المستقبلية والعناصر التصميمية المستوحاة من سيارات الدفع الرباعي، لتضيف حضوراً أقوى وأكثر أناقة لقطاع السيارات متعددة الأغراض (MPV) متوسطة الحجم.

-تتميز بأجزاء أمامية معلقة أقصر، مع تحريك الدعامة الأمامية إلى الخلف للحصول على طول أكبر لغطاء المحرك.

- كما تساهم قاعدة العجلات الأطول في تأمين مساحة أكبر داخل المقصورة، ومنح السيارة مظهراً عاماً أطول وأكثر رياضية.

-تظهر شخصيتها الديناميكي بوضوح من خلال الخط المميز، البسيط والبارز في الوقت نفسه، الممتد على طول السيارة، والذي يصل بين المصابيح الأمامية والخلفية، وأسفل هذا الخط تتميز السيارة بطابع مهيمن يوحي بكبر حجم هيكلها الخارجي، بما في ذلك أقواس العجلات العريضة والخطوط الحادة في مختلف أنحاء الهيكل، ما يمنحها مظهراً أكثر نحتاً.

-كما تحتوي السيارة الجديدة على تصميم "جزيرة السقف"، حيث تحمل الدعامات الأمامية والوسطى الأمامية السقف الذي يحمل لون الهيكل.

-ومن الجوانب يميز السيارة الدعامة الوسطى الخلفية، المستوحى من سيارة سورينتو الجديدة، أما زعنفة الكروم، التي تلتف حول النوافذ الخلفية المدببة وتمتد نحو مؤخرة السيارة، فتم تزيينها بنقوش ألماسية تتكرر كذلك داخل السيارة.

-وتشكل المصابيح الأمامية وأضواء الإشارة النهارية بمصابيح LED مجتمعة أضواء فريدة، وتأتي مصابيح الضوء العالي مدمجة في زاوية شبك أنف النمر.