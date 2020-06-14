كيا تطلق الطراز الجديد من "بيكانتو" بتحديثات جذرية

أجرت شركة "كيا موتورز" العديد من التحديثات المهمة لأصغر سياراتها بيكانتو، والتي ستتوفر للشراء في أسواق مختارة من الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الثالث من عام 2020، وتوفر بيكانتو مجموعة من تقنيات الأمان وتكنولوجيا المعلومات المحصورة عادة بالسيارات الأكبر والأعلى سعراً، كما تتميز السيارة الجديدة بمجموعات نقل الحركة ذات الهندسة المحدّثة لتخفيض الانبعاثات، إلى جانب تحديثات مبهرة في التصميم الداخلي والخارجي.

وتأتي سيارة بيكانتو المحدّثة مزوّدة بمجموعة من تقنيات الأمان المتطورة المتوفر في سيارات كيا الأكبر حجماً، ما يجعلها من أكثر السيارات أماناً في فئتها.

وتشمل التحسينات مجموعة نقل الحركة بالبنزين التي تتضمن "ناقل السرعة اليدوي الاختياري من كيا من أجل قيادة أكثر سلاسة.

وقال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي لعمليات "كيا موتورز" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "سيارة كيا بيكانتو الجديدة المحسّنة تُعدّ ترقية كبيرة لواحدة من أهم سياراتنا، حيث تم تجهيزها بالتكنولوجيا المتكاملة الجديدة، وميزات الأمان المتقدمة، وتصميم مذهل ومتجدد، وبذلك تزيد بيكانتو الجديدة من مستويات الأمان والقيمة والراحة والأناقة إلى حد كبير، وقد تكون سيارة صغيرة، ولكنها تجمع حولها العديد من السائقين الراغبين بسيارة للمدينة تحقق لهم متعة حقيقية".

تتميز سيارات بيكانتو بتصميم خارجي لافت للنظر، وخصوصاً مع التحديثات المجراة على الطراز الرياضي GT-Line والطراز المستوحى من سيارات الدفع الرباعي X-Line، والنتيجة هي مظهر متجدد أكثر تميزاً.

وتمت مراجعة "واجهة" طرازي بيكانتو كي تضيف لكل منهما حضوراً أقوى، وذلك يبدأ من شبك "أنف النمر" الأمامي، الذي يتميز بإطار منقوش ومظهر طليق، ويكوّن إطاره بلون الكروم شكلاً مميزاً يمتد إلى الجزء السفلي من الأضواء الأمامية المعاد تصميمها، ويمنح السيارة مظهراً جمالياً أكثر عرضاً وثباتاً.

ويحتوي الطرازان الآن على مصابيح أمامية بتصميم جديد، وأضواء إشارة نهارية بأربعة مصابيح LED، وفي الخلف، تحتوي السيارة كذلك تصميماً جديداً لمجموعة مصابيح LED، وتصميماً أضيق للمصابيح الضبابية يؤدي لمظهر أكثر فرادة بالنسبة للغمازات الخلفية في الوقت نفسه.

وتتيح بيكانتو المحدّثة إمكانية تخصيص أكبر للعملاء، عبر اختيارهم بين 10 ألوان مفعمة بالحياة، كما يتوفر تصميمان لجنوط الألومنيوم الجديدة من أجل تعزيز شخصية سيارة بيكانتو الرياضية: تصميم شعاعي بقياس 16 أو 14 بوصة، أو تصميم ألماسي ثنائي الألوان بقياس 16 بوصة.

تتمتع المقصورة الداخلية لسيارة بيكانتو بعدد من التحديثات البصرية والتكنولوجية التي تتركز حول نظام الملاحة الصوتية والبصرية ضمن شاشة أكبر حجماً بقياس 8.0 إنشات، إلى جانب شاشة رقمية عالية الدقة بقياس 4.2 بوصة عند العداد الخاص بالسائق.

ستتوفر سيارة بيكانتو المحدّثة في أسواق مختارة من الشرق الأوسط وأفريقيا مزودة بواحد من ثلاثة محركات بنزين جديدة، وكل منها يزيد من كفاءة السيارة ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالمحركات السابقة، وتتضمن كل من محرك حقن البنزين المباشر بالشحن التوربيني (T-GDi) بسعة 1.0 لتر الذي ينتج قوة دفع تبلغ 100 حصان، أو محرّكي الحقن مزدوج المنافذ (DPFI) بسعة 1.0 لتر وقوة 67 حصان، و1.2 لتر وقوة 84 حصان.

والمحركات الثلاثة مجهزة بنظام الإدارة الحرارية المدمج (ITMS) الذي يوفر تبريداً أكثر كفاءة لحجرة الاحتراق، كما يغير هذا النظام من إعدادات تبريد المحرك بناءً على نقطة التشغيل المثلى له.

تحتوي بيكانتو الجديدة على عدد من أحدث أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) من كيا، ومجموعة من أنظمة الأمان النشطة لضمان سلامة الركاب، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات أماناً في فئتها.

وبحسب المواصفات المختارة، تشمل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في بيكانتو نظام "المساعدة في تفادي الاصطدام الأمامي" (FCA) القادر على رصد السيارات والمشاة.

إضافة إلى ذلك، تتوفر سيارة بيكانتو مع نظام "تفادي الاصطدام في النقطة العمياء" (BCA)، و"االمساعدة على البقاء في حارة السير" (LKA)، و"تنبيه السائق" (DAW)، و"المساعدة في الحفاظ على حارة السير" (LFA).