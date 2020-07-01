"الصحة العالمية": لا بد من التعامل مع فيروس كورونا كجزء من حياتنا

أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه يجب التعامل مع فيروس كورونا على أنه جزء من حياتنا، خاصة مع صعوبة استمرار إجراءات فرض الحظر والقيود على حركة المواطنين.

وأشارت إلى ضرورة فحص جميع الحالات المشتبه بها وعزلها وتوفير الرعاية الصحية لها، موضحة أن أفضل طريقة لتفادي المرض وانتشاره بارتداء الكامات في الأماكن العامة وتفادي الأماكن المكتظة بالمواطنين، مؤكدة أنه يمكن عمل إغلاق جزئي لأي منطقة ينتشر بها المرض بدلا من الإغلاق الكلي.

وقال الدكتورعبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة حذرت منذ البداية من عقار الكلوركين ومضادات الفيروسات بصفة عامة.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء الأول من يوليو، عن طريق الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد COVID-19 والدور المهم للأفراد والمجتمعات في احتواء انتشار الجائحة بعد اتجاه بلدان كثيرة لرفع القيود وتخفيف الإجراءات الاحترازية يشمل المؤتمر الصحفي، تحديثا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة "كوفيد-19"، إرشادات منظمة الصحة العالمية لحماية الأفراد والمجتمعات في ظل رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية، إلى جانب الإجابة على أسئلة الإعلاميين.

يتحدث في المؤتمر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، ومدير الطوارئ الصحية الإقليمي الدكتور ريتشارد برنان، واستشاري وبائيات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط الدكتور أمجد الخولي، ومدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ الدكتور بيير نيبث.