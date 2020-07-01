الحركة الوطنية: زيارات للمحافظات لفرز كوادر شابة للدفع بهم بالانتخابات

أكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الحزب يضع على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة ملف الانتخابات، ويعد لها على نطاق واسع على مستوى كل أماناته في المحافظات.

وأنهى الحزب فعاليات برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر النسائية سياسيا على مستوى الجمهورية استعدادا للدفع بهن في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية.

وقال السيد لـ "الوطن"، إن الحزب يهدف من خلال تدريب الشباب المرأة المكثف للوصول إلى كوادر من ذوى الخبرات في العمل السياسي تستطيع خوض الانتخابات بقوة وتكون واجهة مشرفة للحزب في المجالس المنتخبة، وإضافة للعمل السياسي الوطني.

وتابع أن قيادات الحزب في زيارات مستمرة للمحافظات لفرز الكوادر الشابة التي تمتلك أدوات العمل السياسي بكفاءة للدفع بهم في الانتخابات.

وأشار إلى أن الحزب مستمر في برامج التدريب لكوادره للوصول لكل المستهدفين من العملية التدريبية حتى يتمكن من خوض السباق الانتخابي على جميع المقاعد، وفي كل الدوائر الانتخابية.