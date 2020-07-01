وزيرة التخطيط تعلن صرف منحة الـ500 جنيه لـ1.6 مليون عامل غير منتظم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين لبياناتهم على قاعدة البيانات بلغت 4.4 مليون مواطن؛ وبعد إجراء وتطبيق معايير التنقية من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ وصل العدد المستحق إلى نحو 2 مليون عامل.

وبينت أنه تم بالفعل صرف المنحة 500 جنيه لعدد إجمالي 1.6 مليون عامل، طبقا لمعايير محددة؛ على أيام الصرف، حيث كانت الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة المنعقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.