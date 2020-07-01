مع عودة الطيران.. إزاي تتجنب عروض السفر والرحلات الإلكترونية الوهمية؟

بدأت حركة الطيران في العودة مرة أخرى، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 1 يوليو، بعد غلق استمر لمدة 3 شهور تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويلجأ الكثيرون من محبي السفر أو من يعملون بالخارج إلى البحث عن عروض السفر الخاصة بشركات السياحة، ما يجعل العديد منهم عرضة للوقوع في فخ العروض الوهمية، وتستعرض "الوطن" عددا من طرق النصب للعروض الوهمية الخاصة بالسفر، وكيفية تجنبها، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

عروض بطاقات الائتمان

تتطلب تلك العروض السداد مقدما، وفي تلك الحالة قد يحصل المستخدم العديد من العروض التي تتطلب الدفع ببطاقات الائتمان قبل الحصول على التفاصيل الخاصة بالرحلة والتذاكر.

لذلك لا يجب تسديد أي من الأموال بناء على أي وعود، فالجهات الموثقة لا تطلب الدفع قبل حصول العميل على تذكر الرحلة.

مسابقات اليانصيب

في تلك الحالة يطلب المحتالون سداد "الضرائب" أو "الرسوم الجمركية" ثم يحتفظون بالأموال التي يتم إرسالها، وفي بعض الأحيان يطلب المحتالون إرسال الأموال عن طريق التحويل البرقي.

وللحماية من التعرض لتلك الخدعة، يجب عدم إرسال مبالغ نقدية أو تحويل أي أموال برقياً، وتجاهل تلك العروض.

رسائل البريد الالكتروني الاحتيالية

يتلقى المستخدم هذه الرسائل عبر البريد الالكتروني، حيث يتم إرسالها لسرقة الأموال أو الهوية، من خلال الادعاء بحدوث أمور طارئة تتطلب إرسال المزيد من المال، وفي النهاية لا يتم الحصول على أي أرباح.

ولحماية البريد الالكتروني من ذلك عند تلقي رسالة من شخص يدعي أنه يحتاج المساعدة للحصول على أموال أكثر من المرسلة لظروف طارئة، يجب الاتصال بالسلطات الرسمية المختصة بالمنطقة التابع لها المستخدم وإبلاغها بالأمر على الفور.

عروض تتطلب الحصول على المبلغ كاملا

لا يوجد جهة موثقة تعمل بذلك النظام، ويجب تجنب تلك العروض والإبلاغ عن الجهة المسؤولة عنها.