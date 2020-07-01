النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين في قضية كتائب الشريعة

أيدت محكمة النقض حكم الجنايات بإعدام 3 متهمين في قضية كتائب أنصار الشريعة.

وتضمن الحكم تأييد السجن المشدد 10 سنوات ل 3 متهمين آخرين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في أكتوبر 2018 بالإعدام شنقًا لـ3 متهمين، والسجن المؤبد لـ 4 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ7 متهمين فطعن بعضهم على الحكم أمام محكمة النقض.

وتضمنت أوراق القضية أن المتهمين ارتكبوا جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.