تركيا تشعر بخيبة أمل لرفض الاتحاد الأوروبي استقبال مواطنيها

أصدرت الخارجية التركية بيانًا حول قرار الاتحاد الأوروبي بفرض قيود جديدة على سفر الأتراك إلى دول الاتحاد، بسبب تصاعد الإصابات بفيروس كورونا بين الشعب التركي، قائلة «نشعر بخيبة أمل كبيرة»، بينما أدان قبول الاتحاد لمسافرين من دول «العالم الثالث».

وأدان المتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية، حامي آكصوي، استثناء الاتحاد الأوروبي لتركيا من قرار التوصية ببدء رفع حظر السفر التدريجي الذي كان مفروضًا على دول الاتحاد بسبب فيروس كورونا.

وقال «نشعر بخيبة أمل من عدم وجود تركيا في قائمة رفع قيود السفر غير الضرورية للاتحاد الأوروبي بداية من 1 يوليو 2020، والتي تقبل دول العالم الثالث»، وفقا لموقع "تركيا الآن".