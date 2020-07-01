تنفيذ 21 قرار إزالة لتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ 21 قرار إزالة لتعديات على أراض زراعية وأملاك الدولة بعدد من مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الحملات تستهدف إزالة المخالفات والتعديات بمراكز وقرى ونجوع وأحياء المحافظة برئاسة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء الدكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ومساعديهم.