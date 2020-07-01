مكرم محمد أحمد: فكرة الوطن لدى جماعة الإخوان المسلمين مطعون عليها

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إن ما حدث في ثورة 30 يونيو، ميلاد جديد للهوية الوطنية، ومؤكدا أن بهذا الميلاد الجديد، ونهاية نفوذ جماعة الإخوان المسلمين على مصر، وبتوحد مصر كلها خلف قيادة واحدة رشيدة، أصبح للوطن معنى آخر وأهداف ومهام أكبر وأعظم، وتوسعت المسيرة المصرية وكبرت، وعبرت مشاكل ومصاعب ضخمة، إلى أن عرفت الطريق بالفعل إلى تحقيق النصر والمجد.

وأضاف مكرم، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية Mbc Masr، أن 30 يونيو ثورة حقيقية، أعادت لمصر وجهها الصحيح، ومفهوم الوطن لصالح كل المصريين، بدلا من أن كان لصالح فئة محدودة، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين، لم تكن أبدا تحب هذا الوطن، ولا تريد له التقدم، كما قال كبيرهم "ايه يعني مصر.. طظ في مصر"، لأنه لم يكن لديه إيمان حقيقي بفكرة الوطن.

وتابع، أن فكرة الوطن لدى جماعة الإخوان المسلمين، فكرة مطعون عليها، ويعتقدوا أن الشخصية الإسلامية يمكن أن تتجاوز الشخصية الوطنية، ويمكن أن تستوعبها، وهذا ليس حقيقي، لأن مصر الإسلامية والوطنية شيئا واحدا، لأن الوطن بالنسبة لنا هوية ووجود حقيقي، وتحقيق للوجود.

واستكمل، أن هدف جماعة الإخوان المسلمين دائما أن تصل إلى حكم مصر، ومع ذلك عندما تحقق لها هذا الهدف، لم تستطع الحفاظ على الحكم لأكثر من عام واحد، وخرج الشعب طوفانا بشريا بكل المدن المصرية، يطالبوا بإنهاء حكم الجماعة الذي انتهى للأبد، ورغم أطماعهم، لا يمكنهم أن يعودوا للحكم مرة أخرى، والاستيلاء على السلطة، لأنه تم كشف حجم الفراغ الذهني لهم، والمطامح الكاذبة للاستيلاء على قلوب المصريين، ومحاولة تسخيرهم لخدمة أهداف الجماعة.

وأكد، أن هذا الوضع لن يتكرر مرة أخرى، وعليهم أن يوفروا على أنفسهم الجهد، لأن مشوارهم انتهى، ووصلنا للنهاية، وعرفنا أهدافهم، وماذا يريدون من مصر، فهم لا يريدون خيرا لهذا الوطن، وينكرون عليه وجوده.