محافظ السويس يتفقد موقع حريق شركة البترول

انتقل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إلى مقر شركة السويس لتصنيع البترول، فور تلقي البلاغ بحدوث حريق شب في خط تجميع الغازات بالمحطة الشمالية في منطقة صلاح نسيم ظهر اليوم، وظل متواجدا في الموقع الانتهاء من أعمال إخماد الحريق.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية والعاملين المشاركين في أعمال الإطفاء بالشركة، لدورهم البطولي، مطالبا بالمتابعة المستمرة للخطوط بعد عملية الإطفاء.

رافق المحافظ لموقع الحريق ومتابعة عملية الاطفاء، كل من اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، ووليد شوقي رئيس حي عتاقة، والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات، والمهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول ورئيس المنطقة الجغرافية بالسويس، وقيادات المنطقة الجغرافية بالسويس.

وتابع أعمال إطفاء الحريق من القيادات الأمنية، اللواء رجب عبدالعال مدير الأمن واللواء حسن التركي نائب مدير الأمن واللواء عامر محمود عامر مدير المباحث، والعميد محمد نبيل مدير الحماية المدنية.