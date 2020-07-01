تصلك الخدمة في البيت.. خطوات التقديم رسميا للحصول على العداد الكودي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فتح باب تلقي طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة، عن طريق تركيب العداد الكودي مسبوقة الدفع، اليوم، بالنسبة للمناطق العشوائية والمخالفة.

ونشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفتحها الرسمية، فيديو إرشادي يتضمن خطوات التقديم بشكل رسمي، على عداد كودي بعد انطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وهي على النحو التالي:

- قم بالدخول على موقع القابضة للكهرباء من هنــــــــا.

- بعد ذلك قم باختيار منصة الخدمات الموحدة.

- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول، إذا كنت قم بتسجيل حسابك من قبل، أو قم بإضافة حساب جديد عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني، وتعيين كلمة مرور وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

- سيتم تحويلك إلى الصفحات الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها المنصة للجمهور.

- قم بالضغط على تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية.

- عند التسجيل يجب أن يكون الاسم المدرج بالطلب نفس الاسم الموجود في البطاقة ويكون الاسم رباعي حتى لا يتم رفض الطلب، ولن يتم قبول الطلب في حالة اختلاف بيانات الطلب عن البيانات في البطاقة المرفقة بخلاف العنوان.

- قم بالضغط على طلب جديد وتسجيل بياناتك مثل إدخال الاسم بالكامل وعنوان تركيب العداد والمحافظة والمنطقة ورقم العقار.

- بعد ذلك قم بإدخال نوع العداد المطلوب تركيب العداد لها، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو أو إدارية أو خدمات، وعدد الوحدات.

- بعد تسجيل البيانات، سيتوجب عليك إرفاق بعض المستندات مثل صورة للعقار من الخارج وبطاقة الرقم القومي السارية، وصورة من محضر شرطة الممارسة، ورقم وتاريخ المحضر، كما يمكنك تسجيل عنوان الوحدة على الخريطة.

- قم بالضغط على "إرسال الطلب" لتسجيله، ثم يظهر لك رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

- وخلال أيام تصلك الخدمة حتى باب البيت على العنوان المسجل.

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