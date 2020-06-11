تلقي طلبات العشوائيات 1 يوليو.. الفرق بين العداد الكودي ومسبق الدفع
كتب:
إسراء حامد محمد
03:25 ص | الخميس 11 يونيو 2020
أعلنت وزارة الكهرباء، موعد فتح باب تلقي طلبات العدادات الكودية، لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة، بدءً من 1 يوليو المقبل.
وتستعرض "الوطن"، الفرق بين العداد الكودي والعداد مسبق الدفع، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
الفرق بين العداد الكودي والعداد مسبق الدفع
- لا يختلف العداد الكودي عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي.
- يختلف عن غيره في سند الملكية فقط، حيث إنه لا يعتد به كسند ملكية.
- لا يحمل العداد الكودي اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها، ولكن تحمل رقم كودي للعداد.
- ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها، إضافة إلى أن قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.
- يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة.