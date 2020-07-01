ليلى علوي لوحيد حامد: "تعيش وتكتب يا أستاذ"

هنأت الفنانة ليلى علوي، الكاتب وحيد حامد، بعيد ميلاده الـ76، الذي يحتفل به اليوم.

ووصفت "ليلى" السيناريست وحيد حامد، بالأستاذ والصديق، خصوصا أنها اشتغلت معه 4 أعمال فنية.

وكتبت "ليلى"، عبر حسابها على موقع إنستجرام، قائلة: "عيد ميلاد الصديق الرمز والنجاح والكفاح، والاسم الكبير وحيد حامد".

وتابعت: "مش مجرد كاتب سيناريو شديد الحساسية ولا مؤلف له تاريخ وأعمال اتخلدت في تاريخ الفن المصري، لكن كمان هو مواطن مصري غيور، وشخص مهموم طول حياته ببلده ووطنه، وأبناء وطنه".

وأضافت ليلى: "كان من حظي الكبير إني اشتغلت معاه أربعة أعمال كلها أعمال مهمة، ومحطات ليها علامات مميزة في مشواري، من أول كل هذا الحب، مرورا بالمساطيل، ثم المسلسل الأهم العائلة، والفيلم الأقرب لقلبي اضحك الصورة تطلع حلوة".

واختتمت تهنئتها بقولها: "كل سنة وإنت طيب يا أستاذ تعيش وتكتب وتفكر، وتمتع الملايين بفنك الراقي".