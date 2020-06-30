ليلى علوي تحتفل بـ30 يونيو: "يوم فارق في تاريخ مصر"

حرصت النجمة ليلى علوي، على الاحتفال بذكرى ثورة الـ30 من يونيو، عبر حسابها الخاص بإنستجرام، بنشر ثورة لشعار ثورة 30 يونيو.

وعلقت ليلى علوي: "كل سنة في نفس الميعاد، بنحس ونفتكر قد أيه اليوم ده كان عظيم، والمشاعر والحماس كان حقيقي وعظيم، 30 يونيو 2013 يوم فارق في تاريخ مصر، وفي قلوب كل المصريين".

وأضافت: "أحب أهنئ الشعب المصري بالذكرى السابعة بثورة 30 يونيو المجيدة، التي شهدت توحد جميع طوائف الشعب المصري، وانتصار إرادتهم ضد قوى الإرهاب والتطرف والتأكيد على وجود الدولة المصرية الحقيقية وترابط جميع أفرادها وتماسك مؤسساتها، واستعادة استقرارها وكانت بداية لبناء دولة عصرية حديثة، في كل المجالات، ومن أهم إنجازات الثورة المجيدة، استعادة مصر لمكانتها الحقيقية إقليميًا ودوليًا، وذلك تحت القيادة الحكيمة لرئيسنا عبدالفتاح السيسي".

كما وجهت ليلى علوي التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة قائلة: "‏تحية لرجال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة المدنية، للجهود الجبارة المبذولة لحماية أمن بلادنا في الداخل وفي الخارج، حفظهم الله وحفظ بلادنا".