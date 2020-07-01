الاستلام في نفس اليوم.. خطوات استخراج بدل فاقد كارت شحن عداد الكهرباء

يتعرض العديد من مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع لفقد كارت شحن الرصيد، ومن ثم تبدأ رحلة البحث عن إجراءات استخراج بدل فاقد للكارت.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الخطوات الإجراءات الصحيحة التي يجب اتباعها من صاحب العداد أو غيره، حال فقدان كارت شحن عداد الكهرباء لاستخراج بدل فاقد، وكذلك المدة الزمنية المستغرقة للحصول عليه.

خطوات استخراج بدل فاقد كارت شحن عداد الكهرباء

الخطوة الأولى: توجه الشخص المقيم في الوحدة الذي لديه عداد مسبق الدفع إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبتاريخ الفقد نفسه سواء كان باسمه أم لا.

الخطوة الثانية: التوجه إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد، مصطحبا إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء، بالإضافة إلى ما يثبت علاقته بالعين المركب بها العداد "عقد ملكية أو عقد ايجار موثق".

الخطوة الثالثة: سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة.

وبين "الجهاز" المدة الزمنية لاستلام الكارت الجديد إما في اليوم نفسه إذا كان يوجد به رصيد بالقيمة نفسها، التي كانت في الكارت المفقود، أما إذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذه الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد على الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.