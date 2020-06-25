تستغرق 15 دقيقة.. 3 خطوات لاختبار سلامة عداد الكهرباء

يشكو كثير من المواطنين من ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء، ويعتقد البعض أن السبب هو سرقة التيار الكهرباء، أو بسبب عدم سلامة العداد، فكيف يمكن التأكد من أنه يعمل بشكل سليم؟.

تستعرض "الوطن" خطوات التأكد من سلامة عداد الكهرباء بطريقة بسيطة وسهلة لن تستغرق أكثر من ربع ساعة، وفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

خطوات التأكد من سلامة عداد الكهرباء

- فصل كل أجهزة المنزل (فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة).

- تسجل قراءة العداد عند الفصل.

- تسجل قراءة العداد بعد مرور 15 دقيقة من الفصل.

إذا كانت قراءة العداد ثابتة فهذا يعني أن عداد الكهرباء سليم.

- إذا تغيرت القراءة ينصح بالتوجه للشركة لطلب فحص العداد معمليًا.