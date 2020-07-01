حملة لإزالة مخالفات مبان ببنها والقناطر الخيرية بالقليوبية

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس علي عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها، والنائب جمال كوش عضو مجلس النواب، إزالة جزئية لمبنى مخالف لخط التنظيم ويعترض انحدار خط الصرف بقرية الرملة بمدينة بنها.

وذكر المحافظ، أن إزالة المبنى تساهم في مساعدة الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، على تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي لقرية الرملة والقرى المجاورة لها.

كما تابع الهجان حملة إزالة مكبرة بمنشية الخرس بالوحدة المحلية بقرية أبو الغيط بمدينة القناطر الخيرية، حيث أزيل 5 مبان مخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مساحة 800 متر مربع، وجميعها بالمسلحات الخرسانية.