محافظ القليوبية يشهد إزالة برجين مخالفين ببنها

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تواصل جهود أجهزة المحافظة في إزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق المحافظة.

جاء ذلك، خلال قيادة المحافظ الحملة المكبرة لإزالة برجين مخالفين بمدينة بنها وذلك بالتنسيق بين المحافظة مع مديرية أمن القليوبية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة بالمحافظات.

وأوضح المحافظ، أن الحملة شملت برج من 9 طوابق وآخر من 8 طوابق بمساحة إجمالية تصل الى 2660م2 بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها وعلي إمام وحمادة وهدان نائبي رئيس مجلس مدينة بنها ومن القيادات الأمنية اللواء حسين جندية مساعد مدير الأمن لفرق بنها والعقيد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، مشيرا إلى استمرار أجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية واللواء جمال الدين الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية وكافة مراكز وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مطلقا ولا تفريط ولو فى شبر واحد من أراضى الدولة مشيرا إلى المتابعة المستمرة من جانبة شخصيا لملف ازالة التعديات باعتبارها قضية قومية، مشيدا بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية التى توفر الحماية الكاملة لحملات الإزالة التى يقوم بها الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع مسئولى جهات الولاية.

وأضاف أن إجمالى ما تم ازالته من تعديات متنوعة سواء تعديات على الاراضى الزراعية او املاك الدولة او البناء بالمخالفة داخل الحيز العمرانى بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ فى ابريل الماضى وحتى اليوم قد ارتفع ليصل الى (847) حالة، وقال انه تم استعادة ( ١7 فدان و7قيراط و15 سهم ) ارض زراعية و 24467م2 ارض املاك دولة وتمت ازالة ازاله تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى بمساحة 45332.4م2.