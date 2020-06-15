محافظ القليوبية يتابع إزالة المباني المخالفة دون ترخيص بالخصوص

تابع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة وبالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن القليوبية، حيث تمت إزالة مبنى مخالف عبارة عن سبع طوابق خرسانية على مساحه 2100 متر مربع بالمسلحات الخرسانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ و اللواء أسامة أحمد أبو عوف مساعد مدير الأمن واللواء نادر سعيد رئيس مجلس مدينه الخصوص والعقيد محمد عبد السلام مامور قسم الخصوص.

من جانبه، أكد الهجان، أنه يتابع يوميا عن كثب جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بكافة أشكاله، مشددا على ضرورة استمرار الوحدات المحليه في سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وأشاد المحافظ بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية التى توفر الحماية الكاملة لحملات الإزالة التى يقوم بها الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع مسئولى جهات الولاية.