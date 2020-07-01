وزيرة الصحة تقرر ندب مدير عزل إسنا للعمل وكيلًا لصحة الأقصر

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، القرار رقم 433 لسنة 2020، بندب الدكتورة إلهام محمد محمود محمد، مدير مستشفى إسنا لعزل مصابي فيروس كورونا، وكبير أخصائي طب الأسنان بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، للعمل وكيلاً لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، وذلك لمدة 3 شهور.

وأوضحت "محمود" أنها سوف تتسلم الأسبوع القادم، مهام عملها، وأنها سوف تسعى، خلال الفترة المقبلة، إلى تنسيق العمل وفقًا لتوجيهات الدكتور طاهر إسماعيل أيوب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، كما ستحرص على نقل وتطبيق التجربة الطبية الناجحة بمستشفى عزل إسنا لعلاج مصابي فيروس كورونا.