مايا مرسي توجه بسرعة تقديم دعم ضحية المطرية قانونيا

تلقى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أمس الثلاثاء، شكوى من والد السيدة شروق الحسيني، ضحية المطرية والذي أسقطها زوجها من نافذه منزلهم بالدور الخامس بعد شجار طويل بينهما وتعديه عليها بالضرب المبرح حتى انتهى هذا الشجار بسقوطها أرضًا.

وأعربت "مايا"، في بيان صادر اليوم، عن أسفها الشديد لمثل هذه النوعية من الجرائم "التي لم نعتاد عليها في مجتمعنا والتي انتزعت منها صفة الإنسانية والرحمة"، موجهة بسرعة تقديم العون والمساعده بكل أنواع الدعم القانوني للضحية حتى يأخذ العدل مجراه من تلك الجريمه البشعة.

وأحال مكتب شكاوى المرأة الشاكية شروق الحسيني إلى أحدى المحامين المتطوعين بالمجلس القومي للمرأة لمباشرة كل الإجراءات وأخذ جميع التدابير التي تمكنها بأخد جميع الحقوق الصالحه للضحية، وذلك بتفويض المحامية بمباشرة المحضر الذى حرر بقسم المطرية حتى الانتهاء بصدور حكم على المتهم الذي قام بفعلته، إضافه إلى ذلك تم تفويضها أيضا في أن ترفع قرار تسليم صغير للضحية حتى تطمئن على أولادها.

جدير بالذكر أنَّه انتنشر فيديو للسيدة شروق الحسيني على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظه سقوطها من شقتها بالدور الخامس، والتي رصدتها كاميرات المراقبة باحدى المحلات التجارية بالقرب من منزلها، وخلصت التقارير الطبية إلى وجود قطع بالحبل الشوكي وهتك بالكبد والكلى نتيجة السقوط، ولم يكتف أهل الجاني بما حدث لها، إلا أنَّهم أخذوا أولادها ومنعوها من رؤيتهم إلا حال تنازلها عن المحضر الذي حرر ضد ابنهم.