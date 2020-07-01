29 ألف طن قمح رصيد القطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات، و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات، و6 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31369 طنًا، تشمل 13500 طن يوريا، و11900 طن فوسفات، و169 طن أرز، و4400 طن مولاس، و1400 طن كبريت.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26705 أطنان، تشمل 8500 طن ذرة، و10357 طن خردة، و2681 طن حديد، و2499 طن فول، و1268 طن خشب زان، و1400 طن كبريت.

أما إجمالى حركة الصادر من الحاويات فبلغت 406 حاوية مكافئة، تشمل فواكة (عنب وفراولة ومانجو)، وخضروات (بطاطس وفاصوليا وخضروات مجمدة وفلفل)، وحاصلات زراعية (بصل وأرز)، يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات والجزائر والأردن وأمريكا وبريطانيا وهولندا ومالطا وهونج كونج وألمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 605 حاوياوت مكافئة، مقابل 1360 حاوية ترانزيت مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 28990 طنًا، مقابل 76306 أطنان في مخازن القطاع الخاص.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2790 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر 1996 شاحنة، منها 628 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34355 من البضائع العامة.