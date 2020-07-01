سفارة مصر بكندا تطلق أولى فعاليات شهر التراث المصري

أطلقت السفارة المصرية في كندا، أولى فعاليات شهر التراث المصري في مقاطعة أونتاريو الكندية، بفعالية ثقافية بالفيديو كونفرانس تم تنظيمها بالتعاون مع "النادي الدولي لأوتاوا" لتعريف المجتمع الكندي بتاريخ وثقافة وفنون مدينة الإسكندرية علي مر العصور.

ونظمت السفارة، محاضرة بهذه المناسبة أمام 100 شخص من أعضاء النادى الدولي، وممثلي المجتمع الدبلوماسي المعتمد في كندا، ومجتمع الأعمال، وتجمعات المصريين.

وشهدت الفعالية تسليط الضوء على البعد التاريخي والثقافي والحضاري والتنويرى لمدينة الإسكندرية التي أثرت الثقافة الإنسانية عبر العصور، وما رمزت اليه تاريخيا من قيم التسامح والتنوع الثقافي والاحتضان للجاليات الأجنبية.

كما تناول العرض، الذي ألقته السفير السيدة علياء الشريف، التعريف بأهم الشخصيات المصرية والعالمية التي ولدت بمدينة الإسكندرية أو أقامت فيها أو درست في جامعاتها، مثل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتوفيق الحكيم وسيد درويش وعمر الشريف والمغني اليوناني دينيس روسوس وجلالة الملك حسين ملك الأردن والمفكر إدوارد سعيد والملكة كليوباترا وغيرهم، إضافة الى أهم المواقع الأثرية والمتاحف والمناطق السياحية والمشروعات الجديدة، فضلا عن التعريف بأهم خصائص وسمات المطبخ السكندرى وتوزيع مأكولات ووجبات مرتبطة بمدينة الإسكندرية علي المشاركين، تم تسليمها بمقر إقامة السفير المصرى، في مبادرة تستهدف تعظيم الاستفادة من التجربة الافتراضية.

وأعرب عدد كبير من المشاركين عن تطلعهم لزيارة مدينة الإسكندرية في أقرب فرصة ممكنة.

ومن جانبه، ألقى السفير المصري كلمة قصيرة، كشف فيها أن هذه الفعالية تأتي في إطار فعاليات البرنامج المكثف الذي وضعته السفارة المصرية في كندا لإحياء شهر التراث المصري، بالتعاون مع العديد من الجمعيات المصرية الكندية في أونتاريو، لتسليط الضوء على التنوع الثقافي المصري الفريد، وإبراز إسهامات الجالية المصرية في كندا.