بشير الديك ينتهي من كتابة معالجة مسلسل "الإمبراطور"

قال الكاتب بشير الديك، إنه انتهى من كتابة قصة ومعالجة مسلسل "الإمبراطور"، الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وأضاف بشير الديك لـ"الوطن"، إنه سيبدأ كتابة أولى حلقات المسلسل، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بشأن اللحاق بموسم رمضان.

وكان الكاتب والسياريست بشير الديك، أكد في منتصف شهر يونيو الماضي، أنه تعاقد على كتابة مسلسل "الإمبراطور" للفنان محمد رمضان، الذي سيُعرض في شهر رمضان لعام 2021، وسيتناول حياة الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال بشير الديك، لـ"الوطن" إنه تعاون مع الفنان أحمد زكي كثيرًا، ويُدرك جيدًا محطاته المختلفة سواء على المستوى الفني أو الإنساني، لافتًا إلى أن المسلسل لن يكون عبارة عن يوميات، بل سيرصد التحولات المختلفة ونجاحه وسط ظروف صعبة.

وأضاف أن المسلسل ستدور أحداثه في مرحلة تاريخية جيدة، بها شاب مصري يحاول النجاح، رغم الظروف المعاكسة التي تواجهه، مؤكدًا على أن المسلسل سيتناول مختلف مراحل أحمد زكي في إطار فني.