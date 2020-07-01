منجم الذهب الجديد لن يخفض الأسعار في مصر.. مرتبطة بالبورصات العالمية

منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا، حيث تهافت عليه المستثمرون باعتباره الملاذ الآمن، وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أمس، كشف تجاري جديد للذهب بالصحراء الشرقة.

ويضم الكشف الجديد احتياطي يتعدى المليون أوقية، والذي يعد نقطة تحول في قطاع التعدين وإنتاج الذهب في مصر خلال الوقت الحالي، حيث تعتبر خطوة من استعادة القطاع بطريقة وقوته.

واعتبر البعض أن ذلك الاكتشاف سيساعد في خفض أسعار الذهب، بينما نفى ذلك نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، مؤكدا أنه ليس له تأثير، حيث إنه يعادل إنتاجه 10% من المناجم الكبرى، واستخراج المعدن منه يحتاج لمصروفات بالغة من عمالة وتنقية وغيرها من خطوات لازمة.

أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالخارج والبورصات العالمية

وأضاف نجيب، لـ"الوطن"، أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالخارج والبورصات العالمية بأوروبا وأمريكا، والتي تتحكم في طرح الكميات وتحديد أسعارها، ومن ثم سيندرج الذهب المستخرج تحت بند الأسعار الحالية أيضا، حيث إن الأسعار العالمية تنعكس على الوضع المحلي.