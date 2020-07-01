منجم جديد في الصحراء الشرقية.. خريطة الذهب في مصر

تمتلك أرض مصر الكثير من المعادن النفيسة التي يتم الكشف عنها باستمرار، آخرها إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية، كشف تجاري جديد للذهب بالصحراء الشرقية، يضم احتياطي يتعدي المليون أوقية، والذي يعد نقطة تحول في قطاع التعدين وإنتاج الذهب في مصر خلال الوقت الحالي، حيث تعتبر خطوة من استعادة القطاع بريقه وقوته.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95% والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدى عشر سنوات قادمة أكثر من مليار دولار، يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقًا لتعاقدها مع شركة شلاتين.

الصحراء الشرقية أغنى مناطق مصر بالذهب

ويعتبر الذهب، من أفخم أنواع المعادن، وتُعد الصحراء الشرقية المنطقة الرئيسية لاستخراجه كما تتواجد مناجم في جنوب سيناء وأسوان، واحتلت مصر المرتبة السابعة على الصعيد العربي بحيازة 77.4 طن من الذهب أي بنحو 6.8% لجميع احتياطاتها، لكنها جاءت في المركز رقم 40 على المستوى العالمي عام 2018، وفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

يرجع التنقيب عن الذهب في مصر لعهد الفراعنة، إذ برعوا في حفر المناجم واستخراجه وتصنيعه وتشكيله وإدخاله في العديد من الصناعات، وتم العثور على خنجر مقبضه من الذهب الخالص يرجع إلى نحو 4000 سنة "ق.م"، ومشغولات ذهبية أخرى ترجع إلى ما قبل عهد الأسرة الخامسة، وبهذه الفترة تم إنشاء "بيت الذهب" لتخزين الاحتياطيي من ذهب الحكومة، كما تم اتخاذ وحدة نقدية هي "الشعت" لتسهيل تحصيل الضرائب والتبادل التجاري

وفي بداية القرن العشرين، بدأ العمل في بعض مناجم الذهب في نفس المواقع التي سبق اكتشافها بواسطة الفراعنة، بينها مناجم البرامية الواقعة بين مرسى علم وإدفو ومناجم الفواخير الواقعة بين سفاجا وقنا وذلك على فترات متقطعة، وفي الفترة من 1902 إلى 1927 تم تشغيل 10 مناجم ولكنها توقفت في 1928، لتعود للتشغيل 6 منها عام 1948 والتي توقفت مجددا بعد 10 أعوام، وعلى مدار تلك الفترة بأكملها تم استخراج نحو 7 أطنان من الذهب الخالص.

وفي التسعينيات عاد الاهتمام بالمناجم القديمة، إذ تم توقيع اتفاقيتين للبحث واستغلال الذهب، الأولى تمت بين هيئة المساحة الجيولوجية والشركة الفرعونية الأسترالية في مناطق السكري البرامية وأبو مروات 1995، وفي عام 2001 تم إعلان الاكتشاف التجارىي من منطقة جبل السكري وتوقف العمل لوجود مشاكل تعوق الإنتاج، وفي عام 2005 استأنفت الشركة نشاطها التعديني، وتم إنشاء شركة السكري لمناجم الذهب.

أبرز مناجم الذهب في مصر

وتحتضن مصر نحو 270 موقع ذهب، بينها 120 موقعا ومنجما معروفين تم استخراج الذهب منهم قديما، وتتوزع إلى 4 قطاعات، إذ يتم استخراج الذهب بطريقتين، التقليدية القديمة وهي حفر المناجم وتفتيت الصخور اللماعة، والثانية هي الحديثة ويتم خلالها عمل دراسات جيولوجية لمناطق تواجد الذهب في طبقات الأرض الداخلية، وباستخدام آلات ضخمة وكبيرة تقوم بعمل حفر عميقة في هذه المناطق، ويتمّ استخراج معدن الذهب بشكله الخام مع الصخور والمعادن الأخرى التي تلتصق فيها ثم تبدأ عملية تنقيته من الشوائب والمعادن الأخرى المتواجدة معه.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر في 3 مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري، ومنطقة حمش، ووادي العلاقي.

منجم السكري

منجم ذهب ضخم يقع في منطقة جبل السكري بالصحراء الشرقية على مسافة 30 كيلو متر جنوبي مرسى علم، تم اكتشافه عام 1995، وبدأ العمل به عام 2009، ويعد من أكبر 10 مناجم في العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج، وبنهاية العام الماضي، أكدت وزارة البترول أنّه في 2019 شهد بيع نحو 15 طنا من الذهب والفضة من إنتاج منجم السكري، وبلغت إجمالي قيمة مبيعاتها نحو 650 مليون دولار، وبلغت قيمة الإتاوة المستحقة عليها 3% نحو 19.5 مليون دولار.

منجم حمش

يقع على بعد 100 كم غرب مدينة مرسى علم بالصحراء الشرقية قرب محمية وادي "الجمال حماطة"، وتم إنتاج أول سبيكة ذهبية تجريبية لأول مرة في مصر من المنجم عام 2007، وبلغ الإنتاج في فبراير 2010 نحو 65 كيلو جراما.

منجم وادي العلاقي

يوجد بعد 250 كيلو متر جنوب شرق مدينة أسوان، في جنوب مصر، وكانت نتائج الاستكشاف مُثمرة في مناطق سيجا وأم شاشوبة وحايمور، إذ تم اكتشاف الذهب بكميات اقتصادية وبمعدلات تركيز مرتفعة تتراوح من 2 إلى 4 جرامات في الطن.

منجم عتود

يقع غرب مرسى علم بنحو 55 كم وجنوب طريق إدفوـ مرسى علم 5 كم، ويوجد الذهب في عروق مرو حاملة للذهب تنتشر في منطقة نحو 9 كم2 محصورة في صخور الجابرو المكونة لجبل عتود، ويشمل احتياطي الذهب المؤكد بحجم 8595 طنا بمتوسط نسبة ذهب 12.68جم في الطن .

منجم البرامية

يقع عند الكيلو 105 شرق مدينة إدفو ويخترقها طريق إدفوـ مرسى علم ويوجد معدن الذهب في عروق المرو، ويعتبر واحدا من أكبر وأغنى مناجم الذهب في مصر، وتقدير الاحتياطي يقع في 3 نطاقات، الأول يحتوي على 14.8 مليون طن خام بنسبة ذهب 1.07 جم في الطن ويحتوي على كمية من الذهب 16 طنا، والثاني يحتوي على 1.22 مليون طن خام بنسبة ذهب 2.85 جم للطن، ويحتوي على كمية ذهب 3.5 طن، والثالث يحتوي على 0.5 مليون طن خام بنسبة ذهب 3.00 جم في الطن، ويحتوي على كمية ذهب 1.5 طن.

منجم أبومروات

يقع في جنوب طريق سفاجا قنا قرب جبل أبو مروات، وشمال شرق وادي أبو مروات أحد فروع وادي سمنة، يوجد به معدن الذهب والفضة مصاحبا لمعدن من الزنك والرصاص والنحاس بحجم احتياطي 290 ألف طن بنسبة ذهب تترواح ما بين 3.8 – 7.7 جم في الطن وفضة تترواح ما بين 43.3 – 102 جم في الطن.

منجم أم عود

يقع عند الكيلو 55 جنوب غرب مدينة مرسى علم، 6 كم إلى الغرب من الصباحية، ويوجد الذهب فيى عروق الكوارتز الأبيض الرمادي ويمثل حجم الاحتياطي 15600 طن، ونسبة الذهب 22.7 جم في الطن.

منطقة حلايب وشلاتين

تحتوي منطقة حلايب وشلاتين على صخور مليئة بالذهب، ففيها جبل الأنبط الذي استخرج سكان القبائل 7 كجم منه في صورة عرق ذهب، وعرق آخر يزن 6 كجم من منطقة أخرى من الجبل ذاته.

المثلث الذهبي

يوجد في بمنطقة المثلث الذهبي التي تقع بمحافظة البحر الأحمر بين سفاجا والقصير 94 موقعا للذهب.