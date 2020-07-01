نائب يطالب بدعوة "سعفان" لعرض رؤيته حول إجراءات عمل القطاع الخاص

طالب النائب حسني حافظ، بإصدار وزارة القوى العاملة قرارات تستهدف تنظيم عمل المرأة العائلة لأطفال دون سن 12 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال "حافظ" لـ"الوطن": أن جائحة كورونا ما زالت موجودة، والمطلوب منا تقليل فرص الإصابة بهذا المرض، لتخفيف العبء على الطاقم الطبي. لافتا إلى أن العاملين بالقطاع الخاص بحاجة إلى استصدار قرارات منظمة لهم أسوة بما تم في القطاع الحكومي، بالأخص للمرأة التي تعول أطفالا وأصحاب الأمراض المزمنة لتحديد ساعات عملهم أو تقليصها في ضوء هذة الجائحة، فضلا عن مرتجعة كافة الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات والشركات الخاصة لمواجهة هذا الفيروس.

وشدد على ضرورة توضيح إجراءات العمل للعاملين بالقطاع الخاص قائلا: رفع ساعات الحظر وعودة الحياة تدريجيا ليس معناه أن الجائحة المرضية التي يمر بها العالم كله انتهت ولكننا بحاجة إلى العودة للعمل بضوابط.

واقترح دعوة وزير القوى العاملة محمد سعفان لعرض رؤيته أمام البرلمان حول تنظيم إجراءات عمل القطاع الخاص في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.