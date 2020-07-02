لو بتحب مرسى علم.. أسعار الإقامة في الفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية

تعد مدينة مرسى علم من أبرز المدن السياحية في مصر، باعتبارها المقصد الترفيهي الأول بالنسبة للكثيرين، ومع بدء فصل الصيف من كل عام، تمتلئ الشواطئ براغبي قضاء العطلة الصيفية الخاصة بهم، ولكن مع تفشي فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بغلق الشواطئ والفنادق، باتت الشواطئ خاوية في الشهور الأولى من فصل الصيف على عكس المشهد الطبيعي.

وبعد إقرار وزارة السياحة والآثار إعادة فتح الفنادق، ولكن بعد أن تتسلم الشهادة الصحية من وزارة الصحة والسكان، والتي تثبت اتباعها لجميع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها، تسلمت عدد من الفنادق في مدينة مرسى علم الشهادة الصحية الخاصة بها، وتستعرض "الوطن" أسعار الإقامة في عدد من الفنادق التي تسلمت الشهادة الصحية الخاصة بها بمدينة مرسى علم لعدد 4 ليالي، كالتالي:

فندق ماجيك توليب: يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 2750 جنيها.

فندق نوفتيل: يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 3300 جنيه.

فندق رويال تيوليب: يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 3350 جنيها.

فندق المالكية: يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 3800 جنيه.

فندق هيلتون نوبيان: يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 3850 جنيها.

فندق موفينبيك: يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 4250 جنيها.

فندق كونكورد مورين: يصل سعر الغرفة الفرد في الغرفة المزدوجة إلى 3500 جنيه.